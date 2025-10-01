В Уфе открылся Российский энергетический форум

Сегодня в Уфе стартовали Российский энергетический форум (РЭФ) и международная специализированная выставка «Энергетика Урала». В церемонии открытия участвовали глава Республики Башкортостан Радий Хабиров, заместитель премьер-министра Правительства РБ – министр промышленности, энергетики и инноваций Александр Шельдяев, председатель Совета директоров АО «БЭСК», президент холдинга ЭРСО Сергей Гурин, председатель Правления - генеральный директор ООО «Башкирэнерго» Анатолий Пискунов и другие официальные лица. После приветственных слов церемония открытия продолжилось запуском энергообъектов и награждением лучших работников энергетических компаний.

Фото: Роман Шумнов

РЭФ собрал ведущих специалистов, экспертов и представителей энергетической отрасли со всей страны. На пленарном заседании форума были рассмотрены актуальные вопросы развития энергетики в современных условиях. Участники подробно обсудили ключевые вызовы и тренды в отрасли, а также перспективы внедрения инновационных технологий и обеспечения технологического суверенитета.

Форум продлится три дня. За это время в рамках деловой программы пройдет множество мероприятий, которые позволят обменяться опытом и обсудить лучшие практики в области энергетики. Генеральный спонсор РЭФ – ООО «Башкирэнерго» организует заседания нескольких секций, где будут обсуждены темы цифровизации, новых технологий и подготовки кадров.

ООО «Башкирэнерго»