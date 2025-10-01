На Ставрополье в суд ушло дело о продаже земли под кладбища

В Ставрополе завершено расследование уголовного дела о мошенничестве при реализации земель для размещения кладбищ. Перед судом предстанут директор коммерческой компании краевого центра и подконтрольный ему индивидуальный предприниматель. Их противоправную деятельность выявили сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции совместно с УФСБ по Ставропольскому краю, сообщили в региональном управлении МВД.

По данным следствия, в 2016 году директор фирмы, владевшей сельхозземлей, добился изменения разрешенного вида использования и перевел участок под «ритуальное назначение». После этого компания заключила муниципальный контракт на продажу земли администрации Ставрополя. Экспертиза установила ущерб бюджету в размере более 94,5 млн руб.

Второй эпизод связан с попыткой реализовать аналогичный участок по цене 120 млн руб. Муниципалитет успел заключить контракт, но комиссия администрации обнаружила несоответствия в документации и расторгла сделку.

Следователи квалифицировали действия фигурантов как мошенничество и покушение на мошенничество в особо крупном размере. Уголовное дело направлено в суд.

Станислав Маслаков