Новый электросетевой узел для Иглинского района

Сегодня, 1 октября, во время открытия Российского энергетического форума в Уфе состоялся технический пуск нового электросетевого узла для Иглинского района Башкирии. Он прошел в формате видеосвязи с участием главы Республики Башкортостан Радия Хабирова и председателя Правления – генерального директора ООО «Башкирэнерго» Анатолия Пискунова. Руководитель региона дал команду запустить открытое распределительное устройство (ОРУ) 110 кВ подстанции «Гвардейская», ЛЭП 110 кВ и подстанцию «Алаторка».

Фото: ООО «Башкирэнерго»

Заказчиком этого большого проекта является ООО «Башкирэнерго», генеральным подрядчиком – ООО «БЭСК Инжиниринг». ПС 110 кВ «Алаторка» – это новый центр питания в Иглинском районе. Подстанция оснащена двумя силовыми трансформаторами мощностью 16 МВА каждый. ОРУ 110 кВ на ПС «Гвардейская» построена для питания «Алаторки» по построенной воздушной ЛЭП протяженностью 8 км.

Новый энергоузел избавит от энергодефицита Иглинский район и даст дополнительные мощности для его дальнейшего развития.

ООО «Башкирэнерго»