«Размеры нашей страны позволяют получить определенные плюсы»

В последние годы все чаще говорят о влиянии погодных колебаний на урожай: аграрии в ряде регионов страдают от возвратных заморозков весной, летней засухи и дождей в период уборки. В Минсельхозе уже говорят о необходимости реагировать на климатические изменения обновлением сортов культур и адаптацией технологии обработки земель. О том, как климат влияет и может повлиять на сельское хозяйство, “Ъ” рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Глава центра «Метео» Александр Шувалов

Фото: Сергей Булкин / ТАСС Глава центра «Метео» Александр Шувалов

Фото: Сергей Булкин / ТАСС

— Какие изменения климата наиболее заметны для сельского хозяйства?

— Климат всегда играл определяющую роль для урожая. Наибольшую роль для сельского хозяйства играет изменение в количестве осадков. Именно поэтому те сельскохозяйственные районы на юге, которые приносят наибольший вклад в валовой сбор урожая, в наибольшей степени страдают от недостатка влаги. И последние годы показали это очень наглядно.

— Снижение осадков летом, в частности для Краснодарского края и Ростовской области,— долгосрочный тренд, или все еще может исправиться?

— Да, что касается южной и европейской территорий нашей страны, а также Казахстана, то, конечно, уменьшение количества осадков год от года — это долговременный тренд. Это в том числе превращение степных угодий местами в полупустыни, в том числе в Калмыкии, Астраханской и Волгоградской областях. Поэтому противодействовать этому на локальном уровне, на региональном уровне, к сожалению, не удастся, и вряд ли все эти планы по вызыванию осадков могут сработать. При отсутствии влаги на высотах подобного рода засевы облаков ни к чему хорошему не приведут. Это количество осадков совсем не то, которое нужно обширным полям на юге нашей страны. Нужно искать другие способы, как справиться с этим. Я думаю, что специалисты сельского хозяйства как раз понимают, что это в первую очередь внедрение засухоустойчивых сортов сельскохозяйственных культур.

— Возможно, какие-то регионы от изменения климата, напротив, выиграют? Например, если в Сибири лето станет длиннее, то различных культур можно выращивать больше. Или так не работает?

— Безусловно, определенный выигрыш будет при изменении климата. Смещение природных зон к северу, утепление зим, повышение температуры в летний период, увеличение осадков в средней полосе, которое наблюдается и будет наблюдаться какое-то время при тенденции к засухам на юге, конечно, это может дать существенную прибавку. Но, учитывая разницу в почвах, а юг — это у нас в первую очередь чернозем, высокопродуктивная почва, этот плюс, который даст изменение климата, не будет слишком существенным.

— Россия в большей или меньшей степени, чем другие страны мира, сталкивается с последствиями изменений климата, которые могут влиять на сельское хозяйство? Для стран мира эта проблема стоит острее всего?

— Плюс России при изменениях климата — в ее больших пространствах, в разнообразии климатических поясов. Если точнее, нельзя сказать, что мы выигрываем или проигрываем. Скорее мы будем проигрывать, как и все остальные, но размеры нашей страны позволяют нам наряду с минусами получить определенные плюсы. К ним относится увеличение урожайности в средней полосе, но при этом нужно очень хорошо продумать стратегию по уменьшению воздействия изменений климата на южные районы, наиболее продуктивные регионы.

Что касается земного шара, то субтропики в наибольшей степени будут страдать и уже начали страдать. Испания, южные районы США в значительной степени будут испытывать негативные эффекты от изменений условий выпадения осадков, изменения температуры воздуха и пр. То же можно сказать про Западную Европу, где учащение антициклональных эпизодов, распространение Азорского антициклона выше на север приведет к уменьшению количества попадающих осадков. Так что там влияние на сельское хозяйство будет еще больше, сравнимо с тем, что будет происходить у нас на юге европейской территории страны.

— Какие еще возможности есть у аграриев, чтобы нивелировать риски изменения климата?

— Учитывая долговременные тенденции, как я уже сказал, это переход на засухоустойчивые сорта на юге. Также можно отметить внедрение орошаемого земледелия. Но, правда, в этом случае возникает вопрос, где брать воду для полива, ведь ее не так уж и много.

Интервью взял Анатолий Костырев