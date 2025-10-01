В Березниках работник «Еврохима» погиб в результате обрушения горной породы

Государственная инспекция по труду в Пермском крае устанавливает обстоятельства несчастного случая с работником ООО «Еврохим — Усольский калийный комбинат». Как сообщает ведомство, 30 сентября произошло обрушение горной массы, в результате которого машинист горных выемочных машин пятого разряда оказался под завалом. После он скончался в медицинском учреждении.

«Управлением Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) сформирована комиссия по расследованию смертельного несчастного случая, в работе которой примет участие должностное лицо инспекции»,— говорится в сообщении. Если установят, что нарушены требования трудового законодательства, будут приняты меры административного характера.