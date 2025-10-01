В Саратове фонд капремонта отремонтирует памятник в Мирном, 17 по решению суда

Фонд капитального ремонта (ФКР) Саратовкой области отремонтирует памятник муниципального значения «Дом жилой — «Кассы Аэрофлота» в Мирном переулке, 17. Соответствующее решение суда вступило в силу.

Иск к ФКР подала мэрия Саратова. В основу требований лег осмотр здания, которое провели в ноябре 2024 года. Он зафиксировал многочисленные повреждения фасада и декоративных элементов. Были отмечены значительные разрушения балконов и цоколя. Устранение этих дефектов требовало капитального ремонта.

Дом является частью объекта культурного наследия «Ансамбль жилых домов работников Приволжской железной дороги». Он был включен в государственный реестр в 2020 году. Региональная программа капитального ремонта устанавливала плановый период для ремонта фасада этого дома на 2023 год. Фонд не выполнил работы в установленный срок. Фонд не представил суду доказательств проведения ремонта. Также не было доказательств переноса срока работ.

Суд установил для выполнения работ срок 365 календарных дней. Этот срок исчисляется с момента вступления решения в законную силу. С Фонда также взыскали госпошлину в размере 10 тыс. руб. в доход федерального бюджета.

Фонд пытался оспорить решение в апелляции. Двенадцатый арбитражный апелляционный суд не нашел оснований для удовлетворения жалобы. Апелляционный суд поддержал выводы первой инстанции. Решение Арбитражного суда Саратовской области осталось в силе. Теперь Фонд обязан выполнить капитальный ремонт фасада в установленный судом срок.

Никита Маркелов