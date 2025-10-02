«Они все стали жертвами региональной системы»

Верховный суд Башкирии оставил в силе приговор Кировского райсуда Уфы бывшему председателю госкомитета по делам молодежи Яне Гайдук. В июле она была признана виновной в превышении должностных полномочий при реконструкции Дома Костерина в историческом центре Уфы. Ущерб оценивался в 2,5 млн руб. По приговору суда, ей предстоит отбыть 3,5 года в колонии общего режима. В апелляционной инстанции адвокаты подсудимой пытались доказать, что она не виновна, а инкриминируемые ей действия она совершала во исполнение поручений вышестоящего руководства. Отклоняя жалобу, апелляционная коллегия вынесла частное постановление в адрес вице-премьера Ирека Сагитова за ненадлежащий контроль за подчиненными.

Защита бывшего председателя государственного комитета Башкирии по молодежной политике Яны Гайдук вчера не смогла оспорить решение Кировского районного суда, в июле приговорившего ее к 3,5 года колонии общего режима.

Как сообщал «Ъ», экс-чиновнице вменялось превышение должностных полномочий с тяжкими последствиями (п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ) при переоборудовании памятника архитектуры Дом Костерина на улице Пушкина в Уфе в молодежное пространство «Йэшлек-хаус». По версии следствия, в 2021 году госпожа Гайдук потребовала от подведомственного Республиканского центра волонтерского движения и молодежных инициатив заключить контракт на реконструкцию здания с ООО «Альбит», а работы проводились без разрешения Башкультнаследия. Также госпоже Гайдук инкриминируется оплата фактически невыполненных работ на сумму 2,5 млн руб.

Кроме лишения свободы, суд первой инстанции назначил ей 2,5 года запрета на госслужбу, а также направил частное постановление в отношении вице-премьера — министра спорта Башкирии Руслана Хабибова за отсутствие надлежащего контроля за курируемым ведомством.

Яна Гайдук в прениях в Верховном суде заявила, что волонтерский центр на момент начала реконструкции подчинялся не ее госкомитету, а министерству молодежной политики и спорта Башкирии. Министерство тогда находилось в стадии реорганизации в минспорта и госкоммолодежи, а председателем реорганизационной комиссии, утверждала осужденная, был Руслан Хабибов. Он же подписывал отчет об использовании средств, направленных на реконструкцию из резервного фонда правительства.

Также обвиняемая отметила, что Дом Костерина к началу работ находился в собственности минземимущества Башкирии, и именно оно должно было получить разрешение от Башкультнаследия.

Экс-чиновница рассказывала суду, что поручение заключить договор с «Альбитом» исходило не от нее, а от руководства республики. Куратором проекта «Йэшлек-хаус» был глава региона Радий Хабиров, а заказчиком работ выступил Республиканский центр волонтерского движения и молодежных инициатив, утверждала госпожа Гайдук. Вместе с тем, она просила суд не наказывать работников волонтерского центра, отметив, что «они все стали жертвами региональной системы».

Адвокат осужденной Ильмир Шамматов настаивал на отсутствии состава преступления, так как ни правительство Башкирии, ни казначейство, ни волонтерский центр не пытались взыскать сумму ущерба. По его словам, благодаря открытию молодежного центра Башкирия получила 227 млн руб. в виде федерального гранта, а сам «Йэшлек-хаус» стал площадкой для более чем десяти молодежных движений, что свидетельствует об эффективности деятельности подзащитной.

Юрист Радмир Кашапов, представляющий интересы Руслана Хабибова, пытался оспорить частное постановление в адрес министра. По его мнению, на момент преступления он не отвечал за деятельность госкоммолодежи.

Гособвинитель Федор Никифоров утверждал, что для доказательства факта ущерба не требуется какой-либо претензионной работы, ведь о нем свидетельствуют объективные обстоятельства дела, показания свидетелей и результаты экспертизы. По мнению прокурора, Яна Гайдук знала, что объем выполненных работ не соответствует проектно-сметной документации.

Ко всему прочему, обратил внимание прокурор, во время реконструкции Дома Костерина был утерян исторический облик здания — аутентичную цветовую палитру на потолке и лепнине заменила обычная побелка.

Оставляя приговор без изменений, Верховный суд отменил частное постановление в отношении Руслана Хабибова и переадресовал его другому вице-премьеру — Иреку Сагитову.

Адвокат Ильмир Шамматов заявил «Ъ» о намерении обратиться с кассационной жалобой после ознакомления с мотивировочной частью постановления суда. «Каких-либо общественно опасных последствий (от действий Яны Гайдук. — «Ъ») не наступило, а наоборот — только положительные, как для общества, так и для государства»,— прокомментировал он, назвав приговор несправедливым и жестоким.

Идэль Гумеров