Мытьем и скаканием

Бизнесмен Роман Ячменев намерен инвестировать 767 млн руб. в строительство на территории Перми трех станций техобслуживания нового формата. Помимо автомойки и зарядных станций на их территории разместятся площадки для игры в баскетбол, падел-теннис и бильярд. Проект решением регионального совета по развитию предпринимательства получил статус приоритетного инвестиционного. Это даст возможность получить три участка площадью 1,5 га без торгов. Эксперты отмечают, что объектов подобного формата в Перми еще нет, поэтому их услуги должны быть востребованы среди водителей.

ООО «АБ ГРУПП» представило совету по развитию предпринимательства и инвестиционного климата в регионе проект создания в Перми станций комплексного обслуживания (СКО) автомобилей. Всего общество планирует построить три объекта: на ул. Рязанской на участке площадью 1077 кв. м, на ул. Клименко (3335 кв. м) и на ул. Спешилова (2072 кв. м). Конкретные адреса в презентации общества не указаны. Компания собирается оказывать услуги по комплексному обслуживанию автомобилей. Речь идет о конвейерной и детейлинг-мойке, а также о зарядке электрокаров. На станциях обслуживания будут размещены и развлекательные зоны. В частности, на территории СКО на ул. Рязанской появятся кафе, детская площадка, корты для игры в падел-теннис. На ул. Клименко вместе с автомойкой построят баскетбольную площадку и бильярд. На станции по ул. Спешилова будут кафе и лобби-зона.

Ввод объектов в эксплуатацию запланирован в 2028 году. Инвестиции в проект составят 767 млн руб. По подсчетам инициаторов, его запуск обеспечит до 2037 года поступления в бюджет Пермского края в размере 561 млн руб., в федеральный бюджет — 459 млн руб., в местный бюджет — 42 млн руб. ООО «АБ ГРУПП» просит совет присвоить проекту статус регионального приоритетного, а также предоставить без торгов три участка общей площадью 1,5 га.

ООО «АБ ГРУПП» зарегистрировано в Перми в 2024 году. Компания занимается производством строительно-монтажных работ. По данным «СПАРК-Интерфакс», директором и единственным владельцем ООО является Роман Ячменев с ИНН, присвоенным в Камчатском крае. По итогам 2024 года выручка компании от продаж составила 37,63 млн руб., чистая прибыль — 25,87 млн руб.

Роман Ячменев пояснил, что считает формат проекта уникальным, поскольку впервые на одной площадке будут размещены станции обслуживания и спортивные объекты. «Думаю, что он будет очень востребован. Падел-теннис сейчас набирает популярность, баскетбол тоже. Пермь, можно сказать, столица баскетбола — очень много увлекающихся. В самом автомоечном комплексе будет уникальное и современное оборудование»,— рассказал руководитель «АБ ГРУПП».

По данным 2ГИС, в Перми работают 198 автомоек: 21 в Дзержинском районе, 38 в Индустриальном, 31 в Кировском, 12 в Ленинском, 29 в Мотовилихинском, 17 в Орджоникидзевском и 50 в Свердловском. Они предоставляют в основном автоматическую или комплексную мойку, а также мойку отдельных частей автомобиля: днища, двигателя и прочего. В некоторых из них есть кафе и бесплатный Wi-Fi, а также организована продажа напитков на вынос.

Собственник консалтингового агентства Detkin & Co, независимый автомобильный консультант Алексей Деткин отметил, что сейчас в Перми нет автомоек с таким широким набором допуслуг. «Может быть, конечно, в других городах что-то появилось, но я не встречал. Кафе при мойках есть, но сомнительные, а вот чтобы еще и детская комната была, и баскетбольная площадка, конечно, такого еще не было»,— говорит собеседник. Он уточнил, что подобный формат распространен на юге страны, в центральной части России и на платных дорогах. Там размещены комплексы, которые включают АЗС, мойку, детскую комнату, а также столовую или кафе хорошего качества и даже комнаты отдыха. Также, по словам господина Деткина, на сегодняшний день на мойках фиксируются очереди, поэтому центры по комплексному обслуживанию востребованы среди пермских водителей.

Директор по послепродажному обслуживанию VERRA Егор Харламов также полагает, что новый формат заинтересует автолюбителей. «Мойка автомобилей востребована всегда, да и дополнительные услуги будут пользоваться спросом»,— считает эксперт.

