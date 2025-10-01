В ЕС раскрыли крупную схему мошенничества с налогами, связанную с Китаем

Европейская прокурорская служба (EPPO) раскрыла масштабную схему мошенничества для уклонения от НДС и других налогов и сборов. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на главного прокурора ЕС Лауру Кёвеши. По ее словам, схема предусматривала масштабный ввоз товаров из Китая в ЕС без уплаты ввозных пошлин, а также мошенничество с НДС.

Активное участие принимали преступные группировки из Китая. По подсчетам EPPO, общие потери ЕС от неуплаты НДС и пошлин в результате этой схемы достигают €800 млн. В ходе операции было задержано более 2,4 тыс. контейнеров с товарами на общую сумму €250 млн. «Это крупнейшее изъятие контейнеров в ЕС на данный момент»,— сообщила госпожа Кёвеши.

Расследование началось с обнаружения сравнительно небольших поставок электромобилей и текстиля из Китая в обход пошлин и налогов через порты Пирей в Греции и Бари в Италии. Во время обысков в Пирее в июне правоохранительные органы изъяли из офиса и дома таможенного брокера в общей сложности €3 млн наличными. В Греции по этому делу было конфисковано в общей сложности €4,8 млн наличными, кроме того, были заморожены счета на общую сумму €5,4 млн. Еще €5,8 млн были изъяты в других странах ЕС.

В мошеннической схеме были задействованы сотрудники таможенных и налоговых служб. В сентябре EPPO предъявила обвинения двум сотрудникам таможенной службы и четырем таможенным брокерам. По словам госпожи Кёвеши, различные схемы махинаций с НДС являются одним из самых распространенных видов криминальной деятельности в ЕС, общие потери от которой оцениваются примерно в €50 млрд в год. Она отметила, что во многих таких схемах участвуют китайские группировки.

