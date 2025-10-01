Мостуризм и «Яндекс карты» представили список самых впечатливших мест столицы

Мостуризм и «Яндекс карты» представили рейтинги самых впечатливших, рекомендованных и посещаемых мест в Москве с июня по сентябрь. Списки составлены из участников городского спецпроекта «Время возможностей», направленной на поддержку столичного предпринимательства.

Категория «самые впечатлившие» построена на основании количества новых отзывов, оставленных пользователями под профилями площадок в «Яндекс картах». Так, самым свежим впечатлением для россиян стало арт-пространство «Эйфория» на новом Арбате, развлекательный центр «Остров мечты» и квесты от «Клаустрофобии».

«Остров мечты» возглавил три других рейтинга: по количеству оценок-«пятерок», построенных маршрутов и переходов на сайт бизнеса. Самым рекомендованным местом, по оценке аналитиков «Яндекс» стал термальный комплекс Gremm.

Списки составлены на базе 14 тыс. отзывов, 426 тыс. посещений сайтов и 2,4 млн построенных маршрутов. Цифры представлены кураторами спецпроекта из мэрии. Свою выгоду от «Времени возможностей» администрация Москвы видит в привлечении новых партнеров, помогающих формировать культурное и событийное пространство столицы.