В аэропорту Домодедово таможенники задержали гражданку Бразилии с кокаином

В московском аэропорту Домодедово задержана гражданка Бразилии. Она привезла партию кокаина из Дубая. Одно из изделий, где хранилось наркотическое вещество, обнаружили у женщины в нижнем белье. Об этом сообщили в Федеральной таможенной службе.

Как пояснила задержанная, она привезла кокаин по просьбе неустановленного заказчика за деньги. Общая масса изъятого вещества — 250 гр. Женщину заключили под стражу.

Возбуждено уголовное дело о контрабанде наркотических средств в особо крупном размере (п. «б» ч. 4 ст. 229.1 УК). По указанной статье грозит от 15 лет до пожизненного лишения свободы со штрафом 1 млн руб.