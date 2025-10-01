«Орелгосзаказчик» проиграл ФАС в суде из-за «излишних» требований к контракту на 1,1 млрд

Арбитражный суд Орловской области отказал казенному учреждению «Орловский областной государственный заказчик» («Орелгосзаказчик») в признании недействительными решений управления Федеральной антимонопольной службы (ФАС) по Тамбовской области. Они связаны с проведением в марте конкурса на ремонт автодорог регионального и межмуниципального значения. Информация об этом появилась в картотеке арбитражных дел.

Торги были опубликованы 25 февраля. Начальная максимальная цена контракта — 1,108 млрд руб., источником финансирования выступал бюджет Орловской области. Работы планировалось выполнить на территории региона: Должанском, Колпнянском, Ливенском, Новодеревеньковском, Сосковском, Кромском районах и Орловском округе. Согласно данным портала госзакупок, в конкурсе победило воронежское АО «Дороги Черноземья». Работы на указанных участках дорог должны быть завершены уже к 15 октября.

В скором времени после публикации объявления о торгах, 28 февраля, в УФАС поступили жалобы на порядок проведения конкурса от двух воронежских компаний — ООО «Газ ресурс» Сергея Соколинского и ООО «Дорстрой» Дмитрия Бондарева. Первый участник указал на нарушения при установлении критериев оценки заявок, в частности — при расчете показателей «Наибольшая цена одного из исполненных договоров», «Общая цена исполненных договоров» и «Квалификация участников закупки». По мнению компании, это могло повлиять на распределение баллов и результаты конкурса. ООО «Дорстрой» же заявило о неправомерности объединения в один лот работ на объектах межмуниципального и регионального значения, расположенных в разных районах области.

Антимонопольная комиссия признала жалобы компаний необоснованными, однако выявила нарушение законодательства в действиях заказчика. В частности, речь идет о п.1 ч. 2 ст. 42 Федерального закона №44, где зафиксировано «излишнее требование» к подрядчику о согласовании с заказчиком макетов информационных щитов, включенное в проект контракта.

«Орелгосзаказчик» решил оспорить предписание в арбитраже, однако суд посчитал доводы УФАС законными и отказал в удовлетворении иска.

«Учитывая наличие в проекте контракта информации, необходимой для размещения на информационных щитах, заявителем в полной мере не обоснована необходимость согласования макетов щитов, поэтому суд приходит к выводу, что установление заказчиком такого требования является неправомерным»,— говорится в решении.

Анна Швечикова