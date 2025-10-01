В микрорайоне Ива построят деловой центр

Пермская компания «Строитель» возведет в микрорайоне Ива, на Уинской улице, деловой центр. По сообщению пресс-службы правительства Прикамья, сегодня региональный совет по предпринимательству и улучшению инвестиционного климата присвоил проекту организации статус «приоритетный инвестпроект». По планам организации офисный центр будет пятиэтажным (в том числе один цокольный), площадью не менее 5 тыс. кв. м. В его строительство в 2025–2027 годах ООО «Строитель» вложит 709 млн руб.

Бизнес-центр предполагается разместить на участке площадью 0,8 га, вдоль ул. Уинской, рядом с крытой ледовой ареной «Красная машина» (ул. Уинская, 70). Указанную территорию планируется выделить из участка в этой локации большего размера — 5,42 га. Инвестор претендует на получение земли в аренду без торгов.

В сервисе Kartoteka.ru отмечается, что директором и учредителем ООО «Строитель», созданного в 2015 году, является Алексей Котельников. В качестве ИП он занимается строительством, а также указан владельцем компаний в сфере строительства, производства минеральных тепло- и звукоизоляционных материалов и изделий, турагентств (ООО СЗ «Спецстрой», ООО «Рециклинг», ООО «Альфа», Губаха) и гостиничного бизнеса (ООО «Омега», Добрянка).