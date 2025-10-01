Футбольный клуб «Акрон» напомнил о бесплатном посещении матчей для пенсионеров

Тольяттинский футбольный клуб «Акрон» напомнил о действующей возможности для пенсионеров получать бесплатные билеты на матчи МИР Российской премьер-лиги (РПЛ) и FONBET Кубка России на «Солидарность Самара Арене». Как отметили в спортивной организации, такие преференции действовали для пожилых людей на протяжении всех сезонов выступления команды на профессиональном уровне.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Для бесплатного посещения игр «Акрона» пенсионерам нужно оформить карту болельщика на портале Госуслуг и посетить Многофункциональный центр (МФЦ). Эти шаги обязательны для матчей РПЛ. В день игры необходимо подойти к кассе и запросить билет на сектор С124. Приобретенный билет также можно показать на телефоне для прохода через турникет или распечатать его в окне «Группа поддержки болельщиков» для прохождения на стадион.

После 10-го тура МИР РПЛ «Акрон» занимает 14-е место в турнирной таблице, набрав 7 очков. Ближайший домашний матч команды состоится 4 октября, соперником будет петербургский «Зенит». Коллектив из Самарской области сегодня сыграет на выезде в матче Кубка России против калининградской «Балтики». В случае победы команда досрочно выйдет в следующий раунд турнира.

Андрей Сазонов