На развитие базы отдыха в Хохловке направят 80 млн рублей

Совет по предпринимательству и улучшению инвестиционного климата одобрил проект ООО «База отдыха Хохловка». Инициатива компании предполагает расширение существующей базы и строительство дополнительных модульных домов с террасой, а также пункта общественного питания на территории 4,05 га в Хохловке. Кроме этого, на территории обустроят площадку для прохождения начальной военной подготовки школьников и кадетов. Общий объем инвестиций в проект — 80 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

ООО «База отдыха Хохловка» было зарегистрировано в апреле 2025 года. Ведет деятельность по предоставлению мест для временного проживания, туристических и экскурсионных услуг. Также занимается выращиванием лесопитомников, организацией отдыха и развлечений. 40% долей общества принадлежат гендиректору Антону Ситникову, еще по 30% находятся во владении пермских предпринимателей Ильи Немтырева и Аркадия Черджиева. Согласно официальному сайту A-Frame Park, база отдыха предлагает гостевое размещение в домах с видом на музей «Хохловка» и реку Каму. Кроме этого, на территории базы предлагается прокат сапбордов, посещение бани.