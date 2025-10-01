Мэрия Иркутска оспаривает решение УФАС по выбору поставщика школьного питания

Администрация Иркутска направила в арбитражный суд Иркутской области девять исков к региональному УФАС с требованием признать незаконным решение по выбору победителя конкурса на организацию питания в 29 городских школах. Заявления поданы 4 сентября, предварительные судебные заседания по ним назначены на период с 8 по 14 октября.

Согласно искам, речь идет о решениях УФАС от 29 августа, 1, 2 сентября 2025 года.

С аналогичными требованиями к антимонопольной службе 29 сентября в арбитражный суд обратилось МУП «Комбинат питания Иркутска». Заявления пока не рассмотрены.

29 сентября глава Иркутска Руслан Болотов в своем Telegram-канале сообщил, что 29 городских школ остались без еды, так как поставщик питания — красноярская компания «Краспит» «не вышел кормить детей». «По результатам аукционов изначально победителем был признан МУП ”Комбинат питания Иркутска”. Однако по жалобе ”Краспита” данное решение было оспорено в УФАС. И контракты были заключены с ними. Вместе с тем 29 сентября ”Краспит” к оказанию услуг не приступил. Сегодня нам пришлось сократить уроки»,— заявил градоначальник.

Позже в мэрии сообщили, что школы заключат контракты с МУП «Комбинат питания». «Компании ”Краспит” выставлены претензии, проверку проводит прокуратура. Мы вынуждены добиваться расторжения контрактов с поставщиком за неоказание услуг»,— отметили в администрации. В прокуратуре Иркутской области подтвердили, что проводится проверка.

Вместе с тем компания «Краспит» прокомментировала, что не может зайти на большинство пищеблоков в школах Иркутска. «В большинстве учебных заведений наших сотрудников просто не пускают дальше охраны. В некоторые наш персонал попасть утром успел, но позже его оттуда заставили выйти представители предыдущего подрядчика. В некоторых школах, куда мы успели в понедельник завезти продукты, их без нашего ведома убрали из холодильников, они испортились»,— заявил представитель предприятия.

Общая сумма по девяти контрактам, заключенным с поставщиком для организации питания учащихся 29 школ, составила 403,2 млн руб.

ООО «Краспит» работает в сфере организации питания с 2021 года, компания зарегистрирована в Красноярске. По данным портала Rusprofile, выручка общества в 2024 году составила 409 млн руб., чистая прибыль — 6,5 млн руб. Единственный владелец компании — Олег Линкевич.

Лолита Белова