Среди первых матчей второго тура Лиги чемпионов была зафиксирована всего одна ничья. 2:2 — так закончилась игра норвежского клуба «Будё-Глимт» с «Тоттенхэмом». Самым неожиданным результатом вечера стала победа турецкого «Галатасарая» над «Ливерпулем» (1:0). В Казахстане «Кайрат» уступил мадридскому «Реалу» с разгромным счетом (0:5). За развитием событий в матчах Лиги чемпионов, следил спортивный обозреватель “Ъ FM” Владимир Осипов.

Болельщики «Кайрата» чуда так и не дождались, хотя те, кто хотел увидеть «Реал» в деле, вряд ли разочаровались. А желающих было немало, и слухи о людях, которые покупали билеты на игру за сумасшедшие деньги, подтвердились. Корреспондент спортивной редакции Okko Даниил Кузнецов встретил человека, который поменял автомобиль премиум-класса на заветный квиток.

— Поменял билет на машину. — На машину? — Да. — Ты машину отдал и забрал билет? — Да. — Ничего себе. А что за машина? — BMW, «пятерка».

По содержанию игры Мадрид не разочаровал, хотя хозяева сражались, как могли. И сначала создавалось впечатление, что разгрома не будет. Первый тайм завершился со скромным преимуществом звездных гостей — 1:0. Причем этот гол Мбаппе забил с пенальти. Но после перерыва Килиан показал, почему стоит почти €200 млн. К 73-й минуте он оформил хет-трик и практически обеспечил «Реалу» победу.

Итоговый счет получился для «Кайрата» неприятным (5:0). Но давайте смотреть правде в глаза: команды существуют в разных футбольных галактиках, так что подобный исход вполне логичен. Вообще, разгромов 30 октября было немало. «Атлетико», например, обыграл «Айнтрахт» (5:1), с тем же счетом «Бавария» растерзала кипрский «Пафос», а «Марсель» оставил не у дел «Аякс» — 4:0. Жозе Моуринью с «Бенфикой» вернулся в Лигу чемпионов неудачно, уступив «Челси» (0:1). Из неожиданностей отмечу победу «Галатасарая» над грозным «Ливерпулем» (1:0). Причем «Ливерпуль», по мнению букмекеров и суперкомпьютера, главный претендент на победу в турнире.

1 октября нас ждет еще девять матчей Лиги чемпионов, где тоже возможны сюрпризы. Например, азербайджанский клуб «Карабах» из города с романтично-ностальгическим названием Агдам сыграет в Баку с «Копенгагеном». И после того, как «Карабах « одолел «Бенфику «, причем в Португалии, от него можно ждать новых свершений. Но все внимание сегодня будет сосредоточено на других клубах — это, конечно же, «Барселона» и ПСЖ. Букмекеры отдают предпочтение каталонцам, так как у парижан из-за травм не будет ключевых игроков.

Но футбольный агент Вадим Трушков, который живет и работает во Франции, считает, что для команды Луиса Энрике это не проблема: «Вне зависимости от того, кто играет — Кварацхелия, Дембеле или кто-то еще — их всегда есть, кем заменить. Там по 40 человек в обойме. Кто-то считает, что "Барселона" имеет явное преимущество, я не соглашусь. На данной стадии фаворита нет».

Если учесть, что «Барса» и ПСЖ почти всегда играют результативно, то станет понятно, что это зрелище лучше не пропускать. Так что сегодня из матчей второго слота выбирать игру будет несложно. Ни «Монако» — «Манчестер Сити», ни «Арсенал»—«Олимпиакос», а также «Вильярреал»— «Ювентус» и даже «Наполи»—«Спортинг» с вывеской «Барселона»—ПСЖ сравниться, конечно же, не смогут.

Владимир Осипов