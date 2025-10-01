Двух жителей Башкирии 17 и 19 лет подозревают в мошенничестве

В Башкирии задержали подозреваемых в мошенничестве, совершенном организованной группой (ч. 4 ст. 159 УК РФ), сообщает пресс-служба МВД республики. Задержанным 17 и 19 лет, отметили в министерстве.

По материалам дела, 79-летней уфимке позвонили неизвестные, представившись операторами связи, и под предлогом продления договора выманили у нее паспортные данные. Затем ей позвонили якобы из банка, сообщив об угрозе ее накоплениям. В результате общения с ними пенсионерка сняла со своего счета в банке 340 тыс. руб. и отдала курьерам. Позже она поняла, что стала жертвой обмана, и обратилась в полицию.

По такой же схеме 86-летняя уфимка, поверив аферистам, отдала курьерам более 1 млн руб.

Установлено, что подозреваемые переводили похищенные средства своим кураторам, оставляя себе часть денег в качестве вознаграждения.

Майя Иванова