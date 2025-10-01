В пермском ТЮЗе покажут спектакль про СВО

Пермский Театр юного зрителя (ТЮЗ) поставил спектакль «Неотправленные письма» (12+), который посвящен Специальной военной операции (СВО) России на Украине, сообщает пресс-служба пермского ТЮЗа. Это постановка по одноименному роману Олега Роя, написанному в 2023 году.

«”Неотправленные письма” — спектакль, посвященный событиям СВО. Это честный разговор о жизни близ фронтовой зоны, разговор о том, как в самые темные времена подлинная человеческая душа стремится к свету, как в безрадостные дни люди ищут утешение в искусстве, красоте окружающей природы, в теплых словах родных и близких»,— сообщается в анонсе спектакля. Режиссером выступил Константин Яковлев, художественный руководитель ТЮЗа. Первый показ пройдет 29 октября.

Роман «Неотправленные письма» Олега Роя вышел в январе 2023 года. Летом того же года его поставили на сцене театра Моссовета. В центре сюжета — почтальон Надежда, работающая на Донбассе. Она находит письма без конвертов в подбитом грузовике и вместе с мужем читает их, чтобы доставить получателям.