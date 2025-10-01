Reuters: Raiffeisen Bank вновь не смог продать подразделение в России

Австрийская банковская группа Raiffeisen Bank International вновь не смогла продать долю в своем российском подразделении — Райфайзенбанке, сообщает Reuters со ссылкой на источники. По данным агентства, с целью заключения сделки Россию посещал глава группы Йоханн Штробль.

Один из источников Reuters сказал, что российские власти отказали в продаже из-за намерения сохранить Райфайзенбанк как шлюз для денежных переводов в Европу. Через Райфайзенбанк, пишет агентство, поступают платежи за поставки газа в Европу через «Турецкий поток» — за первые восемь месяцев 2025 года это примерно $3,8 млрд. Еще один источник сказал, что, несмотря на ограничения RBI по исходящим из РФ платежам в евро, для части российских компаний действуют исключения.

В июле 2024 года Йоханн Штробль говорил, что группа намерена продать 60% доли в Райфайзенбанке, а 40% оставить за RBI. Как сказал источник Reuters, отчасти власти РФ опасаются, что появление у «дочки» RBI российских собственников может привести к санкциям против всей группы. Продав долю в Райфайзенбанке, RBI рассчитывает разморозить полученную прибыль в 7 млрд евро, которая сейчас заблокирована в РФ.