В Кугарчинском районе в аварии пострадал подросток-мотоциклист

Вчера около 17:00 на перекрестке улиц Зайнаб Биишевой и Пушкина в селе Мраково Кугарчинского района произошло ДТП, в котором пострадал несовершеннолетний. По предварительным данным, автомобиль Renault Duster, за рулем которого находилась 54-летняя местная жительница, столкнулся со встречным мотоциклом Rockot под управлением 15-летнего подростка, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Башкирии.

В результате аварии школьника госпитализировали с травмами.

Майя Иванова