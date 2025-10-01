Белозеров рассказал об использовании ИИ в РЖД «на всех уровнях»

Гендиректор РЖД Олег Белозеров сообщил, что компания использует искусственный интеллект (ИИ) «практически на всех уровнях». Во время выступления на форуме «Цифровая транспортация» он рассказал, что до 55% запросов в РЖД обрабатывает ИИ.

С помощью искусственного интеллекта в РЖД также осматривают вагоны, чтобы избежать смещения груза, неправильных креплений и других нарушений. Для этого используют технологию нейросетевого машинного обучения на пунктах коммерческого осмотра поездов, рассказал господин Белозеров.

Глава компании отметил высокую цифровизацию в российском транспорте — «практически 100%» документов в РЖД принимают и хранят в электронном виде. Белозеров отметил, что информационные ресурсы компании хорошо защищены. За последние 8 месяцев их пытались взломать 2,5 млн раз.