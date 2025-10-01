При крушении военного самолета в Италии погибли два пилота

В Италии во время учебного полета потерпел крушение самолет ВВС T-260B. В результате погибли два пилота, которые находились на борту воздушного судна.

Как сообщила пресс-служба ВВС страны, самолет потерпел крушение в национальном парке Чирчео в провинции Латина. Одним из пилотов был 48-летний полковник, другим — студент, передает Corriere della Sera.

«С глубокой тревогой и искренними волнениями я узнал о трагической катастрофе, в которой погибли два итальянских военнослужащих во время учебного полета»,— заявил президент Италии Серджо Маттарелла.

Свои соболезнования также выразили глава итальянского МИД Антонио Таяни , председатель Сената Иньяцио Ла Русса и начальник Генерального штаба Вооруженных сил Лучано Портолано.