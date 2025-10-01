На Ставрополье сняты ограничения на посещение лесов
Из-за отмены особого противопожарного режима в Ставропольском крае сняты ограничения на посещения лесов. Об этом сообщает управление пресс-службы и информационной политики губернатора и правительства края.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Запрет действовал с 1 июля по 30 сентября. За этот период инспекторы Минприроды Ставрополья в лесхозах обследовали более 800 тыс. кв. метров территории, составили 28 протоколов за нарушение ограничений.
В управлении добавили, что, многие леса входят в зону особо охраняемых природных территорий, где действуют более жесткие ограничительные меры.