Обвиняемая в убийстве экс-мэра Самары останется под стражей до декабря

Арест Екатерины Тарховой, обвиняемой в убийстве своих дедушки с бабушкой, Виктора и Натальи Тарховых, продлен до 2 декабря 2025 года. Решение принял Самарский районный суд Самары в среду, 1 октября.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Екатерина Тархова

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Екатерина Тархова

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Екатерину Тархову задержали в начале февраля после исчезновения бывшего мэра Самары Виктора Тархова и его супруги Натальи. Следствие обнаружило в их квартире жировую ткань и кровеносные сосуды пропавших. На камеры видеонаблюдения в доме Виктора и Натальи Тарховых попала Екатерина Тархова, которая выносила из квартиры бочки для отходов.

После задержания обвиняемая около месяца не давала показаний, но в итоге призналась и сообщила о соучастниках преступления, с помощью которых она придумала преступный план, отравила дедушку с бабушкой, а затем расчленила тела и избавилась от останков.

Тела пропавших искали на полигоне «Преображенка», но до сих пор не нашли. Следствие считает, что Екатерине Тарховой помогли совершить преступление предприниматели Светлана и Дмитрий Метревели. Оба объявлены в международный розыск. Дмитрий Метревели заочно арестован.

Екатерине Тарховой вменили убийство и мошенничество с автомобилем бабушки, который она продала. Мать обвиняемой, Людмила Тархова, отбывает срок за вымогательство 200 млн руб. у зампреда самарской губдумы Александра Милеева. Сын Екатерины Тарховой после ее ареста содержался в социальном учреждении, но затем опеку над ним оформила его крестная.

Георгий Портнов