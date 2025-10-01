«Еще один яркий представитель спорта — бывший боксер-тяжеловес Николай Валуев»

Спортивный обозреватель “Ъ FM” Владимир Осипов рассказывает, какие должности в Госдуме занимали и занимают Ирина Роднина, Светлан Журова, Владислав Третьяк и другие.

О том, что в Государственной думе Российской Федерации немало спортсменов, завершивших карьеру, знают все. А вот чем они там занимаются, представляют немногие. Начнем с самых известных.

Фигуристка Ирина Роднина — член комиссии по вопросам депутатской этики и заместитель председателя комитета по международным делам. Кстати, международными делами в Госдуме занимается и конькобежка Светлана Журова. Еще один яркий представитель спорта — бывший боксер-тяжеловес, гигант ростом 2,13 м Николай Валуев. Он занимается развитием туризма. Старожил политического олимпа, хоккейный вратарь Владислав Третьяк избирается в Госдуму аж с 2003 года и входит в комитет по физической культуре и спорту, где заместителем председателя работает биатлонист Антон Шипулин.

Вообще, список спортсменов-депутатов длинный. Здесь и первый зампред по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды, хоккеист Вячеслав Фетисов, и шахматист Анатолий Карпов из комитета по делам национальностей. Не говоря уже о футбольном тренере Валерии Газзаеве, который в 71 год занимается не только спортом, но и успел поработать в комитете по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи. Только вот для миллионов россиян эти люди так и остались просто чемпионами, которые завершили свои карьеры, так как на политической арене они никак себя не проявили. Может быть, пока?

