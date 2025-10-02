«Покупать сейчас нет выраженных мотивов»

Масштабные проблемы с урожаем, в том числе с зерном, в России в 2024 году усугубили ситуацию на рынке сельхозтехники. Как рассказывали ранее участники рынка, сельхозпроизводители приостанавливали обновление парка, а некоторые отказывались от уже заключенных сделок. По итогам 2024 года продажи сельхозтехники сократились на 17–25%, за первые семь месяцев 2025 года темпы падения превышают 30%. О том, как сейчас складывается спрос аграриев на сельхозтехнику, и ожиданиях участников рынка на этот год “Ъ” рассказал председатель правления Ассоциации дилеров сельхозтехники АСХОД Александр Алтынов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Председатель правления Ассоциации дилеров сельхозтехники АСХОД Александр Алтынов

— Структура посевных площадей меняется. Аграрии сеют больше масличных и меньше зерна. Сказывается ли это на спросе на сельхозтехнику? Возможно, какие-то позиции обычно не пользовались спросом, а теперь растут? Или что-то стало вовсе не нужно?

— Изменение структуры по культурам вполне закономерно и диктуется экономикой. Обилие масличных в позиции качества почв не всегда хорошо, но краткосрочные задачи выглядят важнее перспективных. Я бы не сказал, что это радикально меняет спрос или структуру продаж техники, почвообрабатывающая и уборочная техника и там и там нужны. Ниша сеялок для точного высева выглядит более устойчиво, и отчасти опрыскиватели. Ожидаемо просела ниша зерноуборочных комбайнов, в том числе за счет указанного структурного сдвига в культурах — перераспределилась нагрузка во времени.

— Спрос на сельхозтехнику имеет сезонность? Стоит ли связывать его с периодом реализации урожая? Когда делаются основные закупки?

— На длинном горизонте пики отгрузок традиционно приходятся на апрель-май и июль-август, иногда мы видим небольшой всплеск в декабре, что перекликается с полевыми операциями, в декабре — вопросы исполнения бюджетов крупных игроков, выплаты субсидий и т. д. Конечно, уборка урожая дает свой эффект на продажи — появляется свободный поток от продажи урожая с колес, равно как и весной идет выход из хранения, кто имел возможность хранить под обеспечение работ.

— Плохой урожай прошлого года, на ваш взгляд, сказался на продажах сельхозтехники?

— Сейчас ключевые факторы рынка макроэкономические — ставка ЦБ, пошлины на агарную продукцию, инвестиционный климат, регуляторные меры вроде утилизационного сбора, поэтому отраслевые факторы, как бы ни были важны, скорее вторичны.

— В этом году ситуация будет лучше? Вы ждете роста или снижения спроса на какие-то позиции? Почему?

— Первая половина 2025 года была очень слабой, во второй мы стали ближе к параметрам аналогичного периода прошлого года, поэтому и темпы падения период к периоду стали медленно сокращаться. Полагаю, мы близко к экстремуму снизу, что примерно 60% к позапрошлому году, и движение дальше вниз может отражать глубокие системные проблемы. Равно как я не жду прорывной динамики до конца текущего года: короткие всплески, связанные с уборочной, скоро исчерпают себя и рынок может успокоиться на зимний период — покупать сейчас нет выраженных мотивов. Спросу на определенные позиции свойственно разумно колебаться, но широкая география это нивелирует.

— Урожайность некоторых культур у аграриев падает. На рынке это нередко связывают в том числе с сокращением доступа к сельхозтехнике после 2022 года. Это справедливо?

— Техника — один из факторов. Мне представляется, что это снижение урожайности связано с долгосрочным переходом на «все свое». Аграриям надо пересмотреть привычные подходы с учетом перехода на иные семена, химию и технику. Не все из этого в той же степени эффективно, что мы брали на Западе, и даже при сопоставимости нужно время на поиск новых ответов.

— Сейчас существуют проблемы с поставками в Россию сельхозтехники? Какие позиции для аграриев можно считать наиболее проблемными? Почему?

— Мы постепенно закрываем рынок от импорта, например, через механизм утилизационного сбора. Технически проблем не так много. Вопрос спроса и регуляторных мер. Наибольшие вопросы вызывают машины, которые обложены утилизационным сбором, но так и не имеют прямых аналогов отечественных заводов. Например, те же классические тракторы 300 л. с.

Интервью взял Анатолий Костырев