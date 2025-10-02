«Покупать сейчас нет выраженных мотивов»
Глава АСХОД Александр Алтынов о спросе аграриев на сельхозтехнику
Масштабные проблемы с урожаем, в том числе с зерном, в России в 2024 году усугубили ситуацию на рынке сельхозтехники. Как рассказывали ранее участники рынка, сельхозпроизводители приостанавливали обновление парка, а некоторые отказывались от уже заключенных сделок. По итогам 2024 года продажи сельхозтехники сократились на 17–25%, за первые семь месяцев 2025 года темпы падения превышают 30%. О том, как сейчас складывается спрос аграриев на сельхозтехнику, и ожиданиях участников рынка на этот год “Ъ” рассказал председатель правления Ассоциации дилеров сельхозтехники АСХОД Александр Алтынов.
Председатель правления Ассоциации дилеров сельхозтехники АСХОД Александр Алтынов
Фото: АСХОД
— Структура посевных площадей меняется. Аграрии сеют больше масличных и меньше зерна. Сказывается ли это на спросе на сельхозтехнику? Возможно, какие-то позиции обычно не пользовались спросом, а теперь растут? Или что-то стало вовсе не нужно?
— Изменение структуры по культурам вполне закономерно и диктуется экономикой. Обилие масличных в позиции качества почв не всегда хорошо, но краткосрочные задачи выглядят важнее перспективных. Я бы не сказал, что это радикально меняет спрос или структуру продаж техники, почвообрабатывающая и уборочная техника и там и там нужны. Ниша сеялок для точного высева выглядит более устойчиво, и отчасти опрыскиватели. Ожидаемо просела ниша зерноуборочных комбайнов, в том числе за счет указанного структурного сдвига в культурах — перераспределилась нагрузка во времени.
— Спрос на сельхозтехнику имеет сезонность? Стоит ли связывать его с периодом реализации урожая? Когда делаются основные закупки?
— На длинном горизонте пики отгрузок традиционно приходятся на апрель-май и июль-август, иногда мы видим небольшой всплеск в декабре, что перекликается с полевыми операциями, в декабре — вопросы исполнения бюджетов крупных игроков, выплаты субсидий и т. д. Конечно, уборка урожая дает свой эффект на продажи — появляется свободный поток от продажи урожая с колес, равно как и весной идет выход из хранения, кто имел возможность хранить под обеспечение работ.
— Плохой урожай прошлого года, на ваш взгляд, сказался на продажах сельхозтехники?
— Сейчас ключевые факторы рынка макроэкономические — ставка ЦБ, пошлины на агарную продукцию, инвестиционный климат, регуляторные меры вроде утилизационного сбора, поэтому отраслевые факторы, как бы ни были важны, скорее вторичны.
— В этом году ситуация будет лучше? Вы ждете роста или снижения спроса на какие-то позиции? Почему?
— Первая половина 2025 года была очень слабой, во второй мы стали ближе к параметрам аналогичного периода прошлого года, поэтому и темпы падения период к периоду стали медленно сокращаться. Полагаю, мы близко к экстремуму снизу, что примерно 60% к позапрошлому году, и движение дальше вниз может отражать глубокие системные проблемы. Равно как я не жду прорывной динамики до конца текущего года: короткие всплески, связанные с уборочной, скоро исчерпают себя и рынок может успокоиться на зимний период — покупать сейчас нет выраженных мотивов. Спросу на определенные позиции свойственно разумно колебаться, но широкая география это нивелирует.
— Урожайность некоторых культур у аграриев падает. На рынке это нередко связывают в том числе с сокращением доступа к сельхозтехнике после 2022 года. Это справедливо?
— Техника — один из факторов. Мне представляется, что это снижение урожайности связано с долгосрочным переходом на «все свое». Аграриям надо пересмотреть привычные подходы с учетом перехода на иные семена, химию и технику. Не все из этого в той же степени эффективно, что мы брали на Западе, и даже при сопоставимости нужно время на поиск новых ответов.
— Сейчас существуют проблемы с поставками в Россию сельхозтехники? Какие позиции для аграриев можно считать наиболее проблемными? Почему?
— Мы постепенно закрываем рынок от импорта, например, через механизм утилизационного сбора. Технически проблем не так много. Вопрос спроса и регуляторных мер. Наибольшие вопросы вызывают машины, которые обложены утилизационным сбором, но так и не имеют прямых аналогов отечественных заводов. Например, те же классические тракторы 300 л. с.