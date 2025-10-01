Обозреватель “Ъ FM” Светлана Бардина рассказывает, как близость к метро влияет на стоимость первичного жилья.

Рядом со станциями метро жить в городе, конечно, удобно. Транспортная доступность — один из важнейших параметров при подборе нового жилья. По данным правительства Москвы, российская столица входит в топ-3 городов мира по темпам строительства метро. За 15 лет в городе построено и реконструировано более 120 станций.

Специалисты компании «Метриум» проанализировали сегмент жилых новостроек в пешей доступности от строящихся станций метрополитена, от метро до дома — не более 15 минут. По данным брокеров, в шести московских округах, в 13 районах строят 14 новых станций: Нагатинский Затон и Котловка, Даниловский и Донской районы, Академический и Гагаринский, Ломоносовский, Тверской и Мещанский. В перечне также Хорошево-Мневники, Строгино, Кунцево и Гольяново. В пешей доступности от строящихся станций представлено в экспозиции 17 новых домов, в том числе 10 полностью или частично готовых. Среди этих проектов один — это комплекс комфорт-класса, 12 — бизнес-класса, еще четыре — премиальные.

В 17 новых домах доступны для покупки около 3 тыс. квартир и апартаментов. Это почти 5% от всей экспозиции первичного сегмента столицы. Квадратный метр в этих комплексах стоит в среднем 556 тыс. руб. Минимальная стоимость лота — 10,9 млн руб. Это студия площадью около 18 кв. м. в районе Хорошево-Мневники, на северо-западе. А один из наиболее дорогих вариантов в Академическом районе, на юго-западе, — почти 190 млн руб. за 143 жилых «квадрата».

Светлана Бардина