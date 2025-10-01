Путин обсудил с Совбезом повышение информационной безопасности

Президент России Владимир Путин провел совещание с постоянными членами Совбеза РФ. На встрече обсуждались вопросы повышения информационной безопасности. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Президент России Владимир Путин в ходе совещания с постоянными членами Совбеза по видеосвязи

Фото: пресс-служба президента РФ

Фото: пресс-служба президента РФ Президент России Владимир Путин в ходе совещания с постоянными членами Совбеза по видеосвязи

В совещании приняли участие премьер-министр Михаил Мишустин, спикер Госдумы Вячеслав Володин, заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев и другие. С докладом выступил зампредседателя правительства Виталий Савельев.

Предыдущее совещание главы государства с Совбезом прошло 22 сентября. Тогда обсуждались вопросы миграционной политики.