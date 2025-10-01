В Ставрополе оштрафовали агрофирму за нарушения в работе с пестицидами

Прокуратура выявила нарушения обращения с пестицидами и агрохимикатами в Ленинском районе Ставрополя, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

По итогам проверки установили, что компания ООО «Долина семян», занимающаяся обработкой семян и сельхозугодий, проводила обработку пестицидами на расстоянии менее 7 км до жилых домов без уведомления жителей и пчеловодов. Организация также не вела своевременный учет использованных химикатов во всероссийской системе ФГИС «Сатурн».

В результате на ООО «Долина семян» завели административное дело по статье 8.3 КоАП РФ и оштрафовали на 10 тысяч рублей. Законодательство требует оповещать население и пасечников о планируемой обработке не позднее чем за 5 дней и не ранее чем за 10 дней до использования опасных веществ. Такая мера направлена на защиту здоровья людей и пчел, которые чувствительны к пестицидам.

