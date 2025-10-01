Обозреватель “Ъ FM” Анна Минакова рассказывает о том, что отличает самые редкие экземпляры опалов.

Фото: Dpulitzer / Wikipedia.org

Камень рожденных в октябре — это опал и турмалин. И давайте сегодня подробнее поговорим о первом. Он поражает и своей красотой, и невероятным разбросом цен: от $20 до $100 тыс. за карат. Свое название мексиканский огненный опал получил за яркий оранжевый цвет. Как и для всех этих камней, главный критерий ценности здесь — количество цветов, которые глаз способен уловить. Чем их больше, тем экземпляр дороже.

Австралийские опалы самые известные и ценные. В штате Квинсленд, особенно на месторождении Lightning Ridge, добывают три ключевых разновидности: черный, crystal и белый опал. Самый знаменитый — черный. Его секрет в контрасте: снизу черная порода, сверху полированный купол опала, и именно это сочетание рождает глубину, свечение и неповторимую игру. Самые редкие такие камни переливаются многими цветами сразу, а если среди них появляется красный — это вершина ценности, такие экземпляры самые дорогие.

Анна Минакова