Chipolo здесь, Chipolo там

Обозреватель “Ъ FM” Александр Леви рассказывает о новинках бренда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Chipolo Фото: Chipolo

У производителя трекеров Chipolo забавная история основания. Компания начиналась как стартап школьных друзей в Словении, один из которых постоянно опаздывал, потому что не мог найти свои вещи. Это и стало толчком к созданию первой Bluetooth-метки. Еще один любопытный факт: Chipolo представила свои трекеры для сервиса Apple «Локатор» на две недели раньше самой купертиновской компании. А свое самое первое решение вообще на семь лет раньше.

Последние новинки бренда — это традиционная круглая метка с отверстием для крепления (теперь устройство называется POP), похожая на нее, но со специальным ушком LOOP и в виде банковской карточки — CARD. Все они работают как с «яблочным» сервисом «Локатор», так и с Find Hub на Android. Но не одновременно, систему для подключения придется выбрать.

Я протестировал версию POP и сравнил ее с работой AirTag. Решение Chipolo получило традиционный полностью пластиковый корпус диаметром почти 4 см в шести цветах на выбор. Внутри сменная батарея CR2032, которой хватает на год работы. Есть динамик с заявленной мощностью 120 дБ. Но дело не в конкретных числах. Его действительно слышно гораздо лучше, чем AirTag. Очень хороший сигнал. Также разработчики обещают радиус действия Bluetooth увеличенный до 90 м против прежних 60 м. В реальности это сильно зависит от плотности застройки пространства вокруг. Но даже 50 м в жилой городской среде это довольно прилично. Chipolo POP не страшно потерять на улице. Теперь он защищен от пыли и грязи по стандарту IP55.

А что мне понравилось больше прочего в сравнении с AirTag — трекер из Словении позволяет производить обратный поиск. То есть найти смартфон по двойному нажатию на метку. Здорово выручит, если аппарат завалился в диван, например. С учетом российских реалий, где решение Apple урезано в своей ключевой функции, точном позиционировании с помощью Ultra-Wide Band связи, а также ценового подхода модель POP выглядит гораздо более привлекательным решением для потребителя. Изменить это может разве что субъективное чувство вкуса, поскольку дизайн AirTag остается более премиальным.

Александр Леви