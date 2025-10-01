Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Chipolo здесь, Chipolo там

Александр Леви — об универсальной модели трекера POP

Обозреватель “Ъ FM” Александр Леви рассказывает о новинках бренда.

Фото: Chipolo

Фото: Chipolo

У производителя трекеров Chipolo забавная история основания. Компания начиналась как стартап школьных друзей в Словении, один из которых постоянно опаздывал, потому что не мог найти свои вещи. Это и стало толчком к созданию первой Bluetooth-метки. Еще один любопытный факт: Chipolo представила свои трекеры для сервиса Apple «Локатор» на две недели раньше самой купертиновской компании. А свое самое первое решение вообще на семь лет раньше.

Последние новинки бренда — это традиционная круглая метка с отверстием для крепления (теперь устройство называется POP), похожая на нее, но со специальным ушком LOOP и в виде банковской карточки — CARD. Все они работают как с «яблочным» сервисом «Локатор», так и с Find Hub на Android. Но не одновременно, систему для подключения придется выбрать.

Я протестировал версию POP и сравнил ее с работой AirTag. Решение Chipolo получило традиционный полностью пластиковый корпус диаметром почти 4 см в шести цветах на выбор. Внутри сменная батарея CR2032, которой хватает на год работы. Есть динамик с заявленной мощностью 120 дБ. Но дело не в конкретных числах. Его действительно слышно гораздо лучше, чем AirTag. Очень хороший сигнал. Также разработчики обещают радиус действия Bluetooth увеличенный до 90 м против прежних 60 м. В реальности это сильно зависит от плотности застройки пространства вокруг. Но даже 50 м в жилой городской среде это довольно прилично. Chipolo POP не страшно потерять на улице. Теперь он защищен от пыли и грязи по стандарту IP55.

А что мне понравилось больше прочего в сравнении с AirTag — трекер из Словении позволяет производить обратный поиск. То есть найти смартфон по двойному нажатию на метку. Здорово выручит, если аппарат завалился в диван, например. С учетом российских реалий, где решение Apple урезано в своей ключевой функции, точном позиционировании с помощью Ultra-Wide Band связи, а также ценового подхода модель POP выглядит гораздо более привлекательным решением для потребителя. Изменить это может разве что субъективное чувство вкуса, поскольку дизайн AirTag остается более премиальным.

Александр Леви

Новости компаний Все