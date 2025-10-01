WSJ: Баффетт близок к покупке OxyChem за $10 млрд

Как сообщает The Wall Street Journal (WSJ), Berkshire Hathaway Уоррена Баффетта является главным претендентом на приобретение OxyChem — нефтехимического подразделения американской Occidental Petroleum. Сумма сделки должна составить около $10 млрд, что станет крупнейшей покупкой для инвесткомпании господина Баффетта за последние три года.

Ранее Financial Times сообщала, что Occidental Petroleum, распродающая активы для сокращения долгов, готова расстаться с OxyChem за $10 млрд и ведет переговоры с потенциальными покупателями. Однако имен претендентов газета тогда не называла.

Рыночная стоимость самой Occidental составляет около $46 млрд, а Berkshire уже является ее крупнейшим акционером. Нефтехимическое подразделение OxyChem производит и продает химикаты для различных целей, включая хлорирование воды, переработку аккумуляторов и производство бумаги. За 12 месяцев, закончившихся в июне, объем продаж подразделения составил почти $5 млрд.

Кирилл Сарханянц