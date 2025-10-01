В миасских лесах ввели карантин из-за уссурийского полиграфа

Уральское межрегиональное управление Россельхознадзора 1 октября ввело карантинный режим еще на двух территориях в Миассе общей площадью 796 га из-за вредителя — уссурийского полиграфа, сообщает пресс-служба ведомства.

Очаги заражения расположены в кварталах №65, 88, 95 и 123 Новоандреевского участкового лесничества. Жука обнаружили во время ежегодного мониторинга. Вид вредителя подтвердили лабораторные исследования, которые провел Челябинский филиал Федерального центра охраны здоровья животных.

Во время действия карантина из зараженных лесов запрещается вывоз посадочного материала и срезанных ветвей растений-хозяев (пихта, ель), а также рождественских деревьев. Владельцы угодий обязаны вырубить и уничтожить заселенные растения.

Сейчас на территории Челябинской области действует восемь карантинных зон из-за заражения уссурийским полиграфом: в Нязепетровском, Златоустовском, Кусинском и Миасском районах.

Виталина Ярховска