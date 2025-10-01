В Кабардино-Балкарии задержали местных жителей за незаконную рубку деревьев

В Кабардино-Балкарии полиция задержала четверых жителей села Аргудан при попытке незаконной рубки пяти деревьев ценных пород — граба и бука восточного — на территории Лескенского лесничества. Общий ущерб оценили в 1,9 млн руб., сообщает пресс-служба МВД России.

Местные жители в возрасте от 18 до 44 лет действовали по предварительному сговору, не имея разрешительных документов. Чтобы удобнее было вывезти древесину, они распилили ее на несколько кряжей. В качестве вещественных доказательств следователи изъяли бензопилу, лесоматериалы и автомобиль УАЗ, задействованный в транспортировке.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 260 УК РФ. Подозреваемым избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде. Расследование продолжается.

Станислав Маслаков