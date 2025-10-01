Томские власти прогнозируют рост ВРП в 2026 году в базовом сценарии

Базовый вариант социально-экономического развития (СЭР) Томской области предполагает рост в 2026 году валового регионального продукта (ВРП) на 1,9%. Об этом говорится в прогнозе СЭР, направленном администрацией региона в законодательную думу вместе с проектом бюджета на трехлетний период.

Согласно документу, опубликованному на сайте областного парламента, объем ВРП по итогам 2025 года составит 1,085 трлн руб., или 100,3% к показателю 2024 года. В прогнозе СЭР указывается, что при целевом варианте рост в 2026 году составит 3,7%, а консервативный предполагает падение на 0,4%.

«Основные факторы роста ВРП — успешная реализация комплекса части повышения инвестиционной привлекательности в сферах промышленного производства, модернизации оборудования, улучшения технологических процессов и качества продукции, цифровизации, развития наукоемких направлений (микроэлектроники, малотоннажной химии и др.), создания новых продуктов в рамках кластерного подхода»,— отмечается в документе.

Администрация области подготовила проект бездефицитного бюджета на 2026 год. Доходы и расходы запланированы в объеме 109,6 млрд руб.

Валерий Лавский