«Политеховского маньяка» Виталия Манишина приговорили к 25 годам

Калманский районный суд Алтайского края приговорил убийцу 11 женщин Виталия Манишина, известного как «политеховский маньяк». Ему назначили 25 лет строгого режима с отбыванием первых 7 лет в тюрьме. Об этом сообщили в управлении Следственного комитета России (СКР) по региону.

Большинство жертв маньяка были студентками и абитуриентками Алтайского технического университета им. И. И. Ползунова (АлтГТУ). За это Манишин и получил свое прозвище. Первую девушку он убил в 1989 году: это была жительница села Зеленая Дубрава.

Еще 10 девушек пропали без вести в 1999-2000 годах. Как установило следствие, «политеховский маньяк» предлагал потерпевшим помощь с поступлением и обучением в АлтГТУ. Затем он убеждал жертв проехать с ним в Калманский район Барнаула, где Манишин насиловал и убивал студенток. Их тела он прятал в лесу.

Задержать маньяка удалось в мае 2023 года. Объем уголовного дела составил 69 томов. В ходе допросов и проверок показаний Манишин рассказал о преступлениях и показал, где прятал тела потерпевших. В частности, по его показаниям удалось найти тело 16-летней девушки.

Никита Черненко