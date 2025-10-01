Из-за празднования Дня республики в Уфе закроют проезд в центре города

По данным минтранса Башкирии, 10 и 11 октября из-за праздничных мероприятий, посвященных Дню республики, будут закрыты проезды по улицам в историческом центре города. На Театральной улице ограничения будут действовать 10 октября с 8:00 до 13:00 и днем позже с 8:00 до 12:00.

Также 11 октября с 8:00 до 11:30 будет закрыт участок улицы Пушкина — от улицы Цюрупы до улицы Ленина и участок Советской улицы — от Заки Валиди до улицы Октябрьской Революции.

Олег Вахитов