Водителя с поддельными правами задержали на федеральной трассе под Богородском

Сотрудники ГИБДД изъяли поддельные права у водителя в Богородском округе Нижегородской области. Его задержали на трассе М-7, рассказали в полиции.

Там уточнили, что у задержанного местного жителя 1979 года рождения ранее не было проблем с законом. Теперь в отношении него возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 327 УК РФ. Подозреваемому грозит до одного года лишения свободы.

Поддельный документ изъяли. Полицейские устанавливают лиц, у кого он был приобретен.

Андрей Репин