В квартале улиц 50 лет СССР и Комсомольской в Уфе построят жилой комплекс

Администрация Уфы утвердила проекты планировки и межевания территории, ограниченной улицами Рязанской, Ростовской, 50 лет СССР и Комсомольской площадью 21,24 га. Проекты разработаны по заказу АО «Уфимское хлебообъединение "Восход"».

Как следует из документов, в квартале сохранят Республиканский центр «Семья», детский сад №121, диагностический центр, а также объекты энергетики и административные здания — ООО «Башкирэнерго», МУП «Уфаводоканал», МУСП «Уфагорсвет» и другие.

Под снос планируются склады и гаражи общей площадью 8,38 тыс. кв. м.

В квартале возведут новый жилой комплекс из пяти корпусов: 26- и 32-этажные дома с подземными паркингами на 170 мест каждый, а также двухъярусный подземный паркинг на 487 машин. Общая площадь жилищного фонда составит 68,72 тыс. кв. м.

Для обеспечения жителей потребуется 137 мест в детских садах и 366 мест в школах, этот вопрос решат за счет соседних школ и детсадов, указано в документах.

АО «Уфимское хлебообъединение "Восход"», по данным «СПАРК-Интерфакс», зарегистрировано в Уфе в марте 1994 года. Компания занимается производством хлеба и хлебобулочных изделий недлительного хранения. Владельцем является Дмитрий Терешков. Выручка в 2024 году составила 1,65 млрд руб., чистая прибыль — 372,45 млн руб.

Майя Иванова