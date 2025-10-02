Тихий свинец

Экс-фронтмен Led Zeppelin, вокалист с блестящей сольной карьерой Роберт Плант выпустил новый альбом, названный по имени аккомпанирующей группы, с которой он гастролирует уже шесть лет,— «Saving Grace» («Спасительная благодать»). Первый за восемь лет альбом Планта состоит целиком из кавер-версий и тем не менее заслуживает самого пристального внимания меломанов, считает Игорь Гаврилов.

Фото: Steve Jennings / Getty Images

Говорить о кавер-версиях как о недостатке новой главы в творчестве Роберта Планта могут только те, кто знаком с его музыкальной философией лишь поверхностно. На обложке любого альбома Led Zeppelin вы обязательно найдете имена сторонних авторов или слово «traditional» — «народная». Сама концепция Led Zeppelin состояла в том, что группа черпает вдохновение из английского фолка и черного блюза. Песни Led Zeppelin «Gallows Pole» или «Nobody`s Fault But Mine» приходят на ум, когда слушаешь новый альбом Роберта Планта «Saving Grace». Они созданы соответственно на основе народной песни и блюза Блайнда Вилли Джонсона, а в 1990-е еще и пережили новое рождение в период совместных гастролей экс-цеппелинов Роберта Планта и Джимми Пейджа.

Треки альбома «Saving Grace» производят впечатление послания, переданного через несколько эпох. Среди авторов песен есть и современники Роберта Планта, причем необязательно его сверстники. Например, песня «Everybody`s Song» взята из репертуара давно любимой Плантом и, к сожалению, распавшейся в 2022 году группы Low, а «Ticket Taker» — песня ныне здравствующей инди-фолк-группы The Low Anthem. При этом «Chevrolet» — классика 70-летней выдержки, а «Soul Of A Man» написал все тот же Блайнд Вилли Джонсон — слепой блюзмен, записи которого в 1960-е настолько впечатлили английских подростков, что они бросились создавать ритм-энд-блюзовые группы. По какому принципу Плант отбирает чужой материал для своих альбомов — его большая тайна. Очевидно только, что он делает чужой материал стопроцентно своим, пропуская через собственную авторскую оптику.

При этом ему даже необязательно пропускать его через свои голосовые связки. В «Soul Of A Man», одной из лучших песен нового альбома, Плант взял и уступил микрофон музыканту своей группы Мэтту Уорли и скромно подпел в сторонке. И все равно в этой песне ощущается его, Планта, присутствие, его магический, вневременной подход. Кстати, в Saving Grace есть и вокалистка — Сюзи Диан. Женский вокал приносит Планту удачу. Совместная с блюграсс-артисткой Элисон Краусс пластинка 2007 года «Raising Sand» принесла ему первую в карьере Grammy за «альбом года».

Человек, которого во времена Led Zeppelin называли «золотым богом», трезво оценивает свои сегодняшние вокальные возможности. В XXI веке Роберт Плант выпускает преимущественно фолк-альбомы с той или иной дозировкой блюза, кантри, электроники и world music. Исследовать неочевидный песенный материал самого разного происхождения, от Северной Африки до Ирландии,— занятие, которому певец предан всей душой. Сегодня вопрос не в вокальном диапазоне, а в том, как он работает с тем, что есть в его арсенале. Вопрос не столько в том, чтобы использовать в песне привычный или же экзотический инструмент, а в том, чтобы в композиции безошибочно опознавался скелет песни, ее суставы и мышцы. Как, например, в «As I Roved Out» из нового альбома. Это древняя ирландская фолк-баллада, в ней ближе к финалу имеется резкий «сгиб», за которым к аранжировке вдруг прибавляются яркие и неожиданные ближневосточные краски. В этой песне есть и висящие в воздухе без какой-либо ритмической опоры ноты Роберта Планта и Сюзи Диан, и мощные вторжения народных инструментов, расширяющие палитру. Этот подход Плант и Пейдж практиковали во времена гастролей по Марокко и Египту и сделанных под впечатлением от них записей. Их блюз может жить посреди восточного рынка, а в фолк-балладе есть место для виолончели и венесуэльской четырехструнной гитары куатро.

Роберт Плант намеренно сторонится шоу-бизнеса и давно не причисляет себя к какому-либо «металлу» — вот уж какие следы точно не стоит искать в новом альбоме. На ставшем легендой прощальном концерте Black Sabbath Роберт Плант не появился, цеппелиновскую «Whole Lotta Love» за него спел Стивен Тайлер, и неплохо справился (см. “Ъ” от 23 июля). Несмотря на все разговоры о возвращении моды на тяжелую музыку, бывший вокалист Led Zeppelin не спешит вливаться в хор. Он для этого хора сделал достаточно, уж точно не меньше Оззи Осборна. Выпуская свои «тихие» альбомы, Роберт Плант открывает для поклонников Led Zeppelin музыку, без которой Led Zeppelin не было бы. Но и альбома «Saving Grace» не было бы без новаторских и в то же время укорененных в традиции альбомов Led Zeppelin.

