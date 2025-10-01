Российские силы ПВО за пять часов сбили четыре дрона ВСУ

Российские средства ПВО в период с 8:00 до 13:00 мск перехватили и уничтожили четыре беспилотника. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

Два из них были сбиты в небе над Белгородской областью, еще по одному — над Курской и Оренбургской областями. Сегодня утром приостанавливал работу аэропорт Оренбурга. Через три часа в авиагавани были сняты ограничения на полеты.

В Белгородской области дрон Вооруженных сил Украины (ВСУ) ударил по автомобилю. Пострадал мирный житель, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. Администрация Курской области пока ситуацию не комментировала.

В ночь на 1 октября над регионами России были сбиты 20 БПЛА. Больше всего — по восемь дронов — уничтожены над Белгородской и Ростовской областями.