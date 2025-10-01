В Крыму с начала года отдохнуло более 6 млн туристов

С начала 2025 года туристический поток в Республику Крым превысил 6 млн человек. Об этом сообщил глава региона Сергей Аксенов. По его словам, этот показатель на 16% выше уровня аналогичного периода 2024 года.

«При этом за сентябрь в Крыму отдохнули 745 тыс. человек, что тоже на 16% больше, чем в прошлом году. 62% туристов прибыли в республику по Крымскому мосту на автомобилях и автобусах, 23% воспользовались железнодорожным транспортом и еще 15% добрались до полуострова через исторические регионы»,— написал господин Аксенов в своем Telegram-канале.

Наибольшее количество туристов, уточнил Аксенов, побывало на Южном берегу — 40,4% от общего числа. Треть отдыхающих предпочли западное побережье, 15,6% — восточное, 11,4% — Симферопольский и Бахчисарайский районы. Средний уровень загрузки средств размещения в сентябре составил 60%, что на 7,4% выше показателя 2024 года.

«Курортный сезон на полуострове продолжается. Впереди "сезон оздоровления", когда санаторно-курортные услуги Крыма и его целебные природные факторы наиболее эффективны. Наша задача — приложить все усилия, чтобы сделать отдых гостей максимально комфортным и наполненным только положительными эмоциями»,— добавил глава Крыма.

Напомним, по данным крымских властей, в 2024 году регион принял 6 млн 60 тыс. туристов — на 16% больше, чем в 2023 году. В 2025 году на полуострове ожидали роста турпотока на полуостров на 20%.

Александр Дремлюгин, Симферополь