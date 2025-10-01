Песков: глупо обвинять Россию в атаках на Запорожскую АЭС

Запорожская АЭС находится под контролем России, поэтому глупо обвинять ее в атаках на станцию, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Так он прокомментировал слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что ЗАЭС отключена от внешнего питания из-за российских обстрелов.

«Всем хорошо известно, что станция и около станционная инфраструктура подвергается постоянным ударам со стороны киевского режима. Как вы понимаете, по меньшей мере глупо обвинять российскую сторону, в том, что она бомбит станцию, которую она сама же и контролирует. И несмотря на это российские специалисты, сотрудники станции делают все возможное, чтобы обеспечить безопасность станции»,— сказал Дмитрий Песков журналистам.

30 сентября Владимир Зеленский заявил, что Запорожская АЭС «из-за российских обстрелов» неделю назал была отключена от внешнего энергоснабжения. По его словам, станция обеспечивается электричеством от дизель-генераторов, которые не рассчитаны для этого, а один из них вышел из строя. Директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина заявила, что все дизель-генераторы работают штатно, на станции достаточный запас топлива, персонал «отслеживает параметры безопасности». МАГАТЭ подтвердило эту информацию, но подчеркнуло, что необходимо как можно скорее восстановить внешнее энергоснабжение станции.

Запорожская АЭС — самая крупная атомная станция в Европе — расположена близ Энергодара на левом берегу Днепра. Россия взяла станцию под контроль в марте 2022 года, вскоре после начала военной операции на Украине. АЭС перешла под управление АО «Росэнергоатом» (входит в «Росатом»).

Лусине Баласян