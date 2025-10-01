Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Полиция проводит проверку по массовому ДТП с тремя пострадавшими в Волгограде

В Центральном районе Волгограда в ДТП пострадали три человека. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Волгоградской области.

Дорожная авария произошла около 11:00 сегодня, 1 октября, напротив дома № 70 по ул. Набережная 62 Армии. Участниками ДТП стали автомобили «БМВ», «Нива Шевроле», «Чери» и «ГАЗель».

Согласно предварительным сведениям, травмы получили три человека. Сотрудники Госавтоинспекции выясняют обстоятельства случившегося.

Павел Фролов