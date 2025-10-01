В Чебоксарах полиция вернула похищенный крест монастырю

Сотрудники УМВД России по Чебоксарам разыскали поклонный крест, который был похищен 61-летним местным жителем из Свято-Троицкого православного мужского монастыря. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Чебоксарам.

Наместник монастыря Василий поблагодарил правоохранителей за возвращение креста и попросил не наказывать сильно человека, допустившего кражу. В настоящее время крест находится на экспертизе, по результатам которой будет определена его стоимость.

Ранее сообщалось, что мужчина похитил крест в свой день рождения. Перед тем как убрать крест в карман, он перекрестился.

Анна Кайдалова