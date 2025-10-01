Климовский мост вогнали в краску

АО «Концессионная компания „Обход Тольятти“», обслуживающая Климовский мост, и министерство транспорта Самарской области в арбитражном суде оспаривают два представления федеральных надзорных ведомств о возврате в бюджет 4,5 млрд руб., потраченных на строительство моста. В частности, Счетная палата требует вернуть 1,3 млрд руб., израсходованных на покраску транспортного объекта, а региональное управление Федерального казначейства — 3,2 млрд руб. Процесс создания объекта сопровождался коррупционными уголовными делами, а к концу строительства его стоимость возросла до 160 млрд руб., при этом регион с дефицитным из года в год бюджетом должен вернуть концессионеру более 75 млрд руб.

Согласно представлению управления Федерального казначейства по Самарской области, которое пытается оспорить региональный минтранс, 3,2 млрд руб., потраченные на Климовский мост с трассой «Обход Тольятти», до 1 декабря 2025 года должны вернуться «в доход бюджета Самарской области для дальнейшего перечисления в федеральный бюджет».

В иске идет речь о федеральном трансфере в размере 19,5 млрд руб., который концессионер — АО « Концессионная компания „Обход Тольятти“», входящее в строительно-инвестиционный холдинг «Автобан» — получил после того, как стоимость проекта возросла с 120 млрд руб. до 140 млрд руб.

По мнению представителей областного управления Федерального казначейства, минтранс региона должен был обеспечить возврат НДС по сумме бюджетного трансфера, что оговорено в концессионном соглашении. Истец — региональное министерство транспорта — считает, что выполнил это обязательство.

Параллельно в Арбитражном суде Москвы «Обход Тольятти» пытается признать недействительным представление Счетной палаты Российской Федерации, согласно которому компания должна вернуть 1,3 млрд руб., выделенные из федерального бюджета на покраску моста.

Платные для автомобилистов Климовский мост с трассой «Обход Тольятти» входят в состав международного транспортного маршрута «Европа — Западный Китай». Концессионное соглашение было подписано между правительством региона во главе с Дмитрием Азаровым и АО «Концессионная компания „Обход Тольятти“» 16 октября 2019 года сроком на 20 лет. В 2023 году облправительство увеличило максимальный размер платы инвестору с 60,9 до 75,2 млрд руб. Кроме того, чиновники утвердили сумму компенсации дополнительных расходов концессионера за счет средств областного бюджета в размере 5,4 млрд руб. Депутат Госдумы Михаил Матвеев тогда отметил, что с учетом госдолга Самарской области, который на тот момент превышал 68 млрд руб., такие «дополнительные расходы» не могут не вызывать вопросов. По мнению парламентария, за такие деньги «можно было бы, наверное, все мосты в области отремонтировать и еще столько же построить».

Выплаты концессионеру из бюджета начнутся в следующем году и завершатся и 2029 году. При этом дефицит бюджета региона в 2025 году превысит 58 млрд руб. Параметры бюджета на 2026 год на текущий момент не сформированы.

Вопросы в ходе реализации проекта возникли и у следственных органов. В 2022 году ГСУ ГУ МВД по Самарской области возбудило уголовное дело о мошенничестве в отношении подрядчика областного минтранса — генерального директора московского ООО «ИнфраКАП» Олеси Гладковой. В 2018 году организация выиграла на торгах госконтракт на подготовку прогноза интенсивности движения на Климовском мосту. За контракт компания «ИнфраКАП» получила 10 млн руб. Прогноз интенсивности движения мостового перехода через реку Волгу с обходом городского округа Тольятти и выходом на автомобильную дорогу М-5 «Урал», согласно отчету «ИнфраКАП», составил 39 000 автомобилей в сутки. По версии следствия, исследование в действительности не проводилось. В июне 2023 года Олесю Гладкову приговорили к трем годам исправительной колонии.

Мост открыли в июле 2024 года. В церемонии открытия принял участие глава региона Вячеслав Федорищев. Всех причастных к строительству приветствовал по видеосвязи президент России Владимир Путин. Он поблагодарил строителей «Обхода Тольятти» за результат, а автомобилистам пожелал доброго пути.

Общая протяженность «Обхода Тольятти» составляет 99,3 км, включая мост через Волгу протяженностью 3,7 км. Категория автомобильной дороги – 1Б. По данным на май 2025 года, интенсивность движения по «Обходу Тольятти» составляет около 5200 автомобилей в сутки, то есть в 7,5 раз меньше, чем прогнозировал «ИнфраКАП».

В рамках арбитражного дела представители АО «КК „Обход Тольятти“» попросили суд принять обеспечительные меры в виде приостановления действия представления Счетной палаты, однако суд отказал в ходатайстве.

В начале сентябре губернатор заявил, что «Обход Тольятти» станет тяжелым бременем для бюджета региона.

«Сложность бюджета не в том, что сейчас денег нет или заимствования. Денег всегда не хватает, заимствования всегда будут. Это нормально, это инструмент привлечения. Но у нас есть концессия, решение по которой приняли определенные люди. Там есть капитальный грант правительства, который очень помогает. На самом деле огромное спасибо Марату Хуснуллину, всей его команде. Они от начала до конца этот проект, очень важный для страны, вели, помогают, способствуют. И сейчас, когда этот проект уже состоялся, и мы пытаемся сделать его хотя бы немножко экономически эффективным, есть огромная поддержка правительства. Но в регионе тогда приняли такое решение — ежегодно отдавать 10 миллиардов из бюджета в концессию. Если бы это было экономически эффективно, без превышений в строительстве, может быть, это было разумно. Но это очень сложно в текущем моменте», — объяснил свою точку зрения Вячеслав Федорищев.

