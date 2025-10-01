Основатель «Грузинской мечты» призвал продолжить борьбу против западной агентуры
Почетный председатель правящей в Грузии партии «Грузинская мечта» (ГМ) миллиардер Бидзина Иванишвили опубликовал письмо, приуроченное к очередной годовщине парламентских выборов 1 октября 2012 года, когда ГМ победила партию Михаила Саакашвили «Единое национальное движение» (ЕНД). Письмо полностью публикует проправительственный ресурс Imedinews.ge.
Основатель партии «Грузинская мечта» Бидзина Иванишвили
Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ
По утверждению Бидзины Иванишвили, в предстоящих 4 октября муниципальных выборах и параллельном «общенациональном митинге» в центре города «внутренние и внешние враги с сорванными масками видят еще одну возможность сеять хаос, осуществлять государственный переворот и преследовать собственные цели».
По словам почетного председателя ГМ, «сегодня мы имеем возможность окончательно и мирно закрепить победу, одержанную в 2012 году, превратить радикализм и взаимные столкновения в прошлое», а затем бороться за развитие и благосостояние, окончательное преодоление нищеты, укрепление суверенитета и мирное объединение страны».
Бидзина Иванишвили выразил надежду, что грузинский народ «в критический для страны момент, когда угроза гибели действительно реальна, выбирает правильную сторону» и «встанет на ту сторону, где находятся свобода, справедливость, взаимное уважение, любовь, достоинство и независимость».
По мнению автора письма, на пути к миру и процветанию «основным барьером становятся силы, порождающие радикализм, взаимные столкновения и искусственную вражду», сегодня они «действуют под знаменем оппозиции, борясь против собственного народа и страны, пытаясь вернуть нас в прошлое, в бездействие и подчинение чужим интересам».
Основатель и бывший совладелец банка «Российский кредит» Бидзина Иванишвили пришел в грузинскую политику в октябре 2011 года, одержал победу на парламентских выборах 1 октября 2012 года и с тех пор остается самым влиятельным политиком в стране. Он объявил об уходе из политики в конце 2020 года, но вернулся на политическую сцену после неожиданного возвращения в Грузию бывшего президента Михаила Саакашвили.