Основатель «Грузинской мечты» призвал продолжить борьбу против западной агентуры

Почетный председатель правящей в Грузии партии «Грузинская мечта» (ГМ) миллиардер Бидзина Иванишвили опубликовал письмо, приуроченное к очередной годовщине парламентских выборов 1 октября 2012 года, когда ГМ победила партию Михаила Саакашвили «Единое национальное движение» (ЕНД). Письмо полностью публикует проправительственный ресурс Imedinews.ge.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Основатель партии «Грузинская мечта» Бидзина Иванишвили

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Основатель партии «Грузинская мечта» Бидзина Иванишвили

По утверждению Бидзины Иванишвили, в предстоящих 4 октября муниципальных выборах и параллельном «общенациональном митинге» в центре города «внутренние и внешние враги с сорванными масками видят еще одну возможность сеять хаос, осуществлять государственный переворот и преследовать собственные цели».

По словам почетного председателя ГМ, «сегодня мы имеем возможность окончательно и мирно закрепить победу, одержанную в 2012 году, превратить радикализм и взаимные столкновения в прошлое», а затем бороться за развитие и благосостояние, окончательное преодоление нищеты, укрепление суверенитета и мирное объединение страны».

Бидзина Иванишвили выразил надежду, что грузинский народ «в критический для страны момент, когда угроза гибели действительно реальна, выбирает правильную сторону» и «встанет на ту сторону, где находятся свобода, справедливость, взаимное уважение, любовь, достоинство и независимость».

По мнению автора письма, на пути к миру и процветанию «основным барьером становятся силы, порождающие радикализм, взаимные столкновения и искусственную вражду», сегодня они «действуют под знаменем оппозиции, борясь против собственного народа и страны, пытаясь вернуть нас в прошлое, в бездействие и подчинение чужим интересам».

Основатель и бывший совладелец банка «Российский кредит» Бидзина Иванишвили пришел в грузинскую политику в октябре 2011 года, одержал победу на парламентских выборах 1 октября 2012 года и с тех пор остается самым влиятельным политиком в стране. Он объявил об уходе из политики в конце 2020 года, но вернулся на политическую сцену после неожиданного возвращения в Грузию бывшего президента Михаила Саакашвили.

Георгий Двали, Тбилиси