Тайвань стал крупнейшим в мире импортером российской нафты

За первую половину 2025 года Тайвань закупил у России нафту (тяжелый бензин, лигроин) на $1,3 млрд, следует из отчета Центра исследования энергии и чистого воздуха (CREA). Это сделало островное государство крупнейшим в мире импортером российской нафты, которую заводы по производству полупроводников широко используют в качестве топлива.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Несмотря на то, что Тайвань присоединился к экономическим санкциям против России, страна не отказывалась от импорта российского топлива. Тем не менее Тайвань значительно сократил закупки угля из России. Так, по сравнению с первым полугодием 2024 года поставки в нынешнем году сократились на 67%. Произошло это за счет отказа тайваньских государственных компаний от российского топлива.

В то же время частные производители на Тайване действуют в противоположном направлении. Так, Formosa Petrochemical Corporation нарастила свою зависимость от российской нафты с 9% в 2022 году до 90% в первой половине 2025 года. Именно эта компания в итоге стала крупнейшим импортером нафты из России во всем мире. А другие частные компании продолжают закупать и российский уголь, тратя на него в среднем $41 млн в месяц.

Кирилл Сарханянц