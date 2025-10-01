Причастный к оправданию терроризма житель Чегема оштрафован на 450 тысяч рублей

Южный окружной военной суд приговорил к штрафу в размере 450 тыс. руб. жителя Чегема, причастного к оправданию терроризма (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по СКФО.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Задержание 45-летнего фигуранта проходило с участием оперативников УФСБ России по Кабардино-Балкарской Республике. Следствием установлено, осужденный распространял материалы, содержащие оправдание терроризма в сети интернет.

Кроме штрафа осужденный на два года лишен права заниматься администрированием сайтов.

Наталья Белоштейн